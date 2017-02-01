В рамках Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы планируется сформировать сеть научно-технологических парков и центров трансфера технологий, охватывающую все регионы Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, целью ГПИР является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов. К высокотехнологичным секторам отнесены следующие: информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; атомная энергетика и альтернативные источники энергии; био- и наноиндустрия; фармацевтическая промышленность; приборостроение и электронная промышленность.

Госпрограмма представляет собой инструмент стратегического планирования и системный механизм реализации государственной инновационной политики Беларуси, включающий комплекс мероприятий по развитию Национальной инновационной системы. В нее включены 75 экспорто-ориентированных инновационных проекта по созданию новых предприятий и производств. На технологиях V и VI технологических укладов базируется 30 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, предполагаемых к выполнению в период 2016 – 2020 годы.

В области микро и оптоэлектроники будут реализованы проекты по внедрению перспективной технологии корпусирования интегральных микросхем, биполярной технологии в ОАО «ИНТЕГРАЛ», созданию производства оптоэлектронной техники на базе тепловизионных, лазерных систем на ММЗ имени С.И.Вавилова.

В области машиностроения планируется освоение производства малолитражных дизельных двигателей на Минском моторном заводе, строительство аккумуляторного завода в Брестской области, создание серийного производства беспилотных авиационных вертолетных комплексов, организация производства легковых автомобилей в СЗАО «БЕЛДЖИ».

В нефтехимической промышленности будут реализованы проекты по строительству нового азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот», установки замедленного коксования нефтяных остатков в ОАО «Нафтан», созданию производства цельнометаллокордных шин радиальной конструкции в ОАО «Белшина».

В области здравоохранения предусматривается формирование инновационно-промышленного комплекса в области сложной медицинской техники, внедрение методов сонно-фотодинамической терапии и паллиативной медицинской помощи пациентам со злокачественными опухолями различных локализаций.

В области био- и наноиндустриипланируется освоение промышленного производства микроудобрения «Наноплант», создание производства биоудобрений, создание биотехнологического комплекса по микроклональному размножению растений.

В области энергетики будет продолжена работа по диверсификации источников энергии и строительству Белорусской атомной электростанции.

В ГПИР также включены 14 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. Госпрограмма предполагается открытой и будет ежегодно пополняться новыми инновационными проектами и мероприятиями по развитию инновационной инфраструктуры.

Реализация Государственной программы позволит к 2020 году: увеличить удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции до 21,5% (13,1% в 2015 г.); увеличить удельный вес инновационно-активных организаций до 26% (19,6% в 2015 г.); увеличить долю экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта до 33% (30,8% в 2015 г.); обеспечить создание около 9 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест.