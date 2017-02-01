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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНОЭНЕРГО ЗА 10 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛО ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА
15:15 01.02.2017
В 2016 году РУП «Гродноэнерго» выработан рекордный объем электрической энергии за всю историю предприятия - 2014614 тыс. кВт×ч, против 856982 тысяч кВт×ч на аналогичный период 2006 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», доля использования возобновляемых источников электроэнергии увеличилась в десять раз, в 2016 году составив 5% от общей выработки.
Это стало возможным благодаря строительству на действующих генерирующих источниках новых газовых турбин, реконструкции существующих источников с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования, развитию «зеленой энергетики», а также выверенному стратегическому плану, направленному на развитие генерации.
При этом предприятию удалось значительно снизить издержки на топливо при производстве электроэнергии.
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