В 2016 году РУП «Гродноэнерго» выработан рекордный объем электрической энергии за всю историю предприятия - 2014614 тыс. кВт×ч, против 856982 тысяч кВт×ч на аналогичный период 2006 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», доля использования возобновляемых источников электроэнергии увеличилась в десять раз, в 2016 году составив 5% от общей выработки.

Это стало возможным благодаря строительству на действующих генерирующих источниках новых газовых турбин, реконструкции существующих источников с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования, развитию «зеленой энергетики», а также выверенному стратегическому плану, направленному на развитие генерации.

При этом предприятию удалось значительно снизить издержки на топливо при производстве электроэнергии.