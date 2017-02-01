В соответствии с договором о развитии агентской сети реализации электронных проездных документов, заключенным Белорусской железной дорогой и ООО «Билет маркет», 1 февраля вводится в эксплуатацию веб-система ООО «Билет маркет» на сайте biletix.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, оплата электронных билетов на сайте biletix.by осуществляется с помощью банковских платежных карт. Кроме того, пользователям доступен возврат электронных билетов на сайте.

Планируется, что в последующем будет создана мобильная версия сайта biletix.by, а также получит развитие сеть субагентов по продаже проездных документов.

В планах ООО «Билет маркет» также продажа электронных проездных документов в общественных местах. Граждане смогут приобрести электронный билет за наличный расчёт, а распечатать его уже непосредственно перед посадкой в поезд на станции отправления.

Агентский интернет-ресурс biletix.by — это не первый проект Белорусской железной дороги и ООО «Билет маркет». БЖД уже имеет опыт работы с этой компанией. В апреле прошлого года агентский пункт по реализации проездных документов на железнодорожный транспорт ООО «Билет маркет» был открыт в здании автовокзала в городе Островец.

В 2016 году через Интернет было оформлено более 1,6 млн билетов. Это на 10,9% больше, чем в 2015 году (в том числе с электронной регистрацией — 1,4 млн или 112,4% к уровню 2015 года). Удельный вес продажи билетов через Интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ «Экспресс» в билетных кассах БЖД) увеличился с 10,3% в 2015 году до 13,4% в 2016 году.