На сегодня в Минске деятельность по оказанию услуг парикмахерских и салонов красоты осуществляют 1105 субъектов хозяйствования, из них 269 индивидуальных предпринимателей и 836 юридических лиц, 24% и 76% соответственно. При этом стационарная сеть насчитывает порядка 1119 объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома», по данным на 12 января 2017 года проведена оценка 43 парикмахерских и салонов красоты с выставлением оценок от 2 до 5 баллов; «5»-6 (14%), «4»-24 (55,7%), «3»-10 (23,3%), «2»-3 (7%).

Целью проекта является мотивация субъектов хозяйствования к соблюдению действующих норм законодательства, повышению уровня профессиональной подготовки и гигиенических знаний руководителей и персонала парикмахерских, салонов красоты. Также проект является средством для повышения имиджа объектов сферы индустрии красоты.

Рейтингование осуществляется посредством проведения мониторингов. Такая форма контроля не является проверкой и основывается на принципах наблюдения и анализа в целях оперативной оценки фактического состояния объектов и условий деятельности субъекта мониторинга. По результатам проведенного мониторинга, в случае установления каких-либо недостатков, руководителю выдаются рекомендации об их устранении, при этом применение штрафных санкций (в том числе и приостановление деятельности объектов) в рамках проекта не предусмотрено.

Следует отметить, что предприятиям предоставлена возможность исправить итоговый рейтинг (балл) после устранения всех замечаний. Повторная оценка уровня объектов, оказывающих парикмахерские услуги, будет проводиться на основании заявления субъекта хозяйствования, срок будет определен на очередном заседании рабочей группы.

Разработанные рейтинг-схемы делятся на четыре основных составляющих: соблюдение норм законодательства, уровень квалификации персонала, эстетическое состояние интерьера и экстерьера объекта, санитарное состояние. На объектах, которые получают оценку «4», выявляются недостатки по одному из вышеназванных направлений. У «троечников», как правило, затрагивается 2 и более направлений и т.д.

Как показала практика, иногда случается так, что замечания присутствуют по всем направлениям, однако они не существенны.

Концептуальная идея проекта сводится не к выявлению нарушений, а к возможности указать руководителям предприятий на недостатки для дальнейшего их устранения и выработать пути для совершенствования рабочего процесса.

Если говорить о законодательных нормах, то чаще всего недоработки наблюдаются в следующих моментах: оформление уголка потребителя; ведение книги замечаний и предложений; наличие нагрудных знаков (бейджев).

Также далеко не все предприятия готовы брать на себя социальную ответственность в части создания безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц, и предоставления данным категориям льгот на услуги.

К сожалению, руководители на должном уровне не повышают квалификацию персонала и не обеспечивают участие кадров в конкурсах профессионального мастерства.

Возникают вопросы и по внешнему виду некоторых объектов, состоянию оборудования.

К санитарно-гигиеническим моментам следует отнести: обработку и дезинфекцию инструмента; качество и срок годности парфюмерно-косметических средств; выполнение программы производственного контроля.

Парикмахерские услуги всегда принадлежали к числу наиболее востребованных в повседневном быту, и, следовательно, входят в число самых массовых в Минске. Однако по результатам проводимых контрольных (надзорных) мероприятий на объектах, оказывающих парикмахерские услуги, устанавливается значительное количество нарушений.

В целях минимизации проверок, и как следствие, применения штрафных санкций к организациям, принято решении о реализации данного проекта, суть которого сводится к стимулированию (повышению заинтересованности) субъектов хозяйствования соблюдать действующее законодательство.

В среднесрочной перспективе предполагается повысить качество услуг, оптимизировать работу парикмахерских, салонов красоты, снизить количество обращений граждан, не допустить возникновения заболеваний, обеспечить системный производственный контроль по выполнению санитарно-эпидемиологических мероприятий.

С глобальной точки зрения, проект позволит своевременно реагировать на системные проблемы, связанные с развитием и расширением рынка, будет способствовать повышению уровня обслуживания, конкурентоспособности выполняемых работ (услуг) на конкретных предприятиях парикмахерского сервиса.