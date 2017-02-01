Предприниматели-члены рабочей группы подняли вопрос о необходимости вывода ИП, занимающихся розничной торговлей товарами легкой промышленности, из-под действия норм указа №313 ввиду незначительности объема отходов от этой деятельности и, соответственно, нецелесообразности ведения отчетности. Это прозвучало на двенадцатом заседании рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики, которое состоялось 30 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, повестка дня заседания включала результаты проведенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством антимонопольного регулирования и торговли работы по разрешению проблемных вопросов индивидуальных предпринимателей в области обращения с отходами производства и потребления, предусмотренных протоколом заседания рабочей группы от 23 декабря 2016 года;

Минприроды предложило внести изменения в инструкцию «О порядке разработки и утверждении инструкции по обращению с отходами производства». Согласно этим изменениям будет предусмотрена обязанность арендодателя (на рынках и в торговых центрах) при разработке такой инструкции включать нее порядок обращения с отходами производства, которые образуются у арендатора. Соответствующая норма должна быть предусмотрена в договоре между ними. В таких условиях арендатору инструкцию составлять не придется.

В связи с этим Минприроды пообещало в месячный срок внести изменения в свое постановление №45 от 22 октября 2010 г. и рекомендовать региональным инспекциям природных ресурсов и охраны окружающей среды не привлекать за соответствующие нарушения к административной ответственности ИП, осуществляющих розничную торговлю на рынках и в торговых центрах.

По вопросу обращения с отходами потребления со стороны Минжилкомхоза и ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» было вынесено предложение в течение двух месяцев разработать и внести в Совет министров проект постановления, устанавливающий фиксированный платеж для ИП за ввоз товаров в полимерной, бумажной, картонной и комбинированной упаковке и упрощенную форму ежеквартальной отчетности (уведомления) для них. А в дальнейшем - при корректировке указа №313 от 11 июля 2012 года - перейти от ежеквартальной уплаты к ежегодной.

Была достигнута договоренность, что Минжилкомхоз совместно с ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» проанализируют предложение предпринимателей и подготовят свою позицию к 20 февраля.