При удельном весе услуг воздушного транспорта в общем объеме экспорта по транспортной отрасли 40,4%, темп роста экспорта услуг за 2016 год в целом по Департаменту по авиации составил 115,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, доведенное задание в размере 105% выполнили все авиационные организации, размер перевыполнения составил от 8 до 87%.

Задание по росту экспорта товаров в размере 101% перевыполнено на 7,3%.

Обеспечено выполнение показателя по пассажирообороту на уровне 102,6% к аналогичному периоду 2015 года при задании 102,2%, по грузообороту - 184,8% при задании 104,6%.

Развитие и расширение авиаперевозок, повышение их конкурентоспособности способствовало наращиванию экспорта услуг.

Рынок авиационных перевозок очень чувствителен к внешним политическим, экономическим и другим изменениям в мире. В условиях изменения потребности рынка Департамент по авиации и авиационные организации оперативно реагировали и принимали меры по замещению традиционно сложившихся потоков авиаперевозок с максимальным перераспределением транзитного потока через Национальный аэропорт Минск с базовым перевозчиком.

Произошло значительное увеличение рейсов в Украину (Жуляны, Львов, Одесса), Казахстан (Алматы), Туркменистан (Ашхабад), Грузию (Батуми). Открыты регулярные полеты из Минска в Палангу (Литва), Львов (Украина), новый московский аэропорт Жуковский (Россия).

Доля транзитных авиапассажиров через Национальный аэропорт Минск в 2016 году возросла с 36,6% до 49%.

При этом, несмотря на снижение на 26,8% количества чартерных рейсов и рост регулярных рейсов на 17,2%, количество перевезенных пассажиров увеличилось.

По итогам работы за 2016 год воздушным транспортом перевезено 2,5 млн пассажиров, темп роста к уровню 2015 года составил 119,1%. Объем перевозок грузов составил 48,2 тыс. тонн или 168,7% к прошлому году.

В 2016 году в РУП «Национальный аэропорт Минск» регулярные пассажирские рейсы выполняли 18 авиакомпаний. Для наращивания объемов привлечены к выполнению регулярных рейсов две новые иностранные авиакомпании: ЮТейр (Россия), ArkiaIsraeliAirlines (Израиль).

В целом за 2016 год в аэропортах республики обслужено 3,5 млн пассажиров, что на 22,2% выше уровня 2015 года, обработано 17,3 тыс. тонн груза, темп роста к прошлому году 103,4%.

2016 год стал рекордсменом в истории независимой Беларуси по количеству обслуженных в аэропортах пассажиров.

За прошедший период в воздушном пространстве Беларуси предоставлено аэронавигационное обслуживание 277732 судам из 88 стран, темп роста аэронавигационных услуг на маршруте (полеты) составил 105,5%, объем транзитных полетов увеличился на 3,3%.