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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН СВЯЗИ МТС
13:18 01.02.2017
В Минске в ТЦ Dana Mall (ул. Петра Мстиславца, 11) открылся новый салон связи мобильного оператора МТС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, здесь представлен большой ассортимент гаджетов на любой вкус и кошелек: планшеты, смартфоны и другие «умные» устройства, а также аксессуары к ним, которые можно купить со скидкой или оформить в рассрочку без переплат. Многие модели доступны с нулевым первоначальным платежом. Профессиональные консультанты помогут подобрать подходящее устройство и расскажут о действующих акциях.
Для первых гостей МТС приготовил подарок: в течение 7 дней со дня открытия салона его посетители могут получить бонус на выбор — 100 минут на МТС, 100 МБ или 100 SMS. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно предъявить консультанту паспорт или водительское удостоверение.
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