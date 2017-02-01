В Минске в ТЦ Dana Mall (ул. Петра Мстиславца, 11) открылся новый салон связи мобильного оператора МТС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, здесь представлен большой ассортимент гаджетов на любой вкус и кошелек: планшеты, смартфоны и другие «умные» устройства, а также аксессуары к ним, которые можно купить со скидкой или оформить в рассрочку без переплат. Многие модели доступны с нулевым первоначальным платежом. Профессиональные консультанты помогут подобрать подходящее устройство и расскажут о действующих акциях.

Для первых гостей МТС приготовил подарок: в течение 7 дней со дня открытия салона его посетители могут получить бонус на выбор — 100 минут на МТС, 100 МБ или 100 SMS. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно предъявить консультанту паспорт или водительское удостоверение.