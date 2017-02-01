Витебский городской отдел Следственного комитета окончил расследование уголовного дела по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, следствием установлено, что 51-летняя женщина на протяжении нескольких лет путем обмана, завладела денежными средствами 15 жителей Витебска в общей сумме 11000 евро, 193000 долларов США и пыталась завладеть деньгами в сумме более 3000 долларов США, однако потерпевшие передумали передавать средства в долг. Деньги витебчанка одалживала в период с декабря 2007 года по август 2016 года для развития ресторанного и туристического бизнеса, но исполнять принятые на себя обязательства по возврату денежных средств в общей сумме более 129000 рублей не собиралась.

Вместе с тем, являясь руководителем туристического агентства, заранее не намереваясь оказывать туристические услуги и оплачивать стоимость отдыха, женщина получила деньги от граждан, однако турпакет стоимостью 343,5 руб. не приобрела, а полученные деньги присвоила.

Кроме того, она завладела денежными средствами 43 граждан и одной организации, и пыталась завладеть деньгами одного из потерпевших на общую сумму более 95200 рублей под предлогом оказания туристических услуг.

Также установлены факты хищения в июле-августе 2016 года денежных средств в сумме более 11400 рублей, которые туристы передали ей в качестве оплаты за услуги. Вместо того чтобы перечислить принятые деньги на расчетные счета 4 компаний за оказание туристических услуг и перевозку пассажиров, директор турфирмы их похитила.

Таким образом, витебчанка на протяжении нескольких лет завладела денежными средствами граждан и юридических лиц на общую сумму более 235 900 рублей.

Действия обвиняемой следователи квалифицировали по ч.1 ст.14, ч.4 ст.209, ч.2 ст.210, ч.3 ст.210 (покушение на завладение имуществом путем обмана, совершенное в особо крупном размере; хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

К обвиняемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Вину в совершении указанных преступлений она признала частично. От дачи показаний после предъявления обвинения женщина отказалась.

Следователями с целью возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество, находившееся в офисе туристической фирмы, автомобиль Great Wall Haval M4.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.