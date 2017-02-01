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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ СОЦЗАЩИТЫ
12:39 01.02.2017
В Беларуси может быть расширен перечень услуг, оказываемых территориальными центрами соцзащиты. Такая информация прозвучала в ходе круглого стола на тему «Система социальной защиты населения в современных условиях и пути ее совершенствования», который состоялся 30 января на базе ОАО «Озерицкий-Агро» Смолевичского района Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Совете Республики Национального собрания Беларуси, во время круглого стола рассмотрены предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие уплату страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, привлечение к административной ответственности за нарушение сроков уплаты взносов и др.
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