В Беларуси может быть расширен перечень услуг, оказываемых территориальными центрами соцзащиты. Такая информация прозвучала в ходе круглого стола на тему «Система социальной защиты населения в современных условиях и пути ее совершенствования», который состоялся 30 января на базе ОАО «Озерицкий-Агро» Смолевичского района Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Совете Республики Национального собрания Беларуси, во время круглого стола рассмотрены предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие уплату страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, привлечение к административной ответственности за нарушение сроков уплаты взносов и др.