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ЭКОНОМИКА РБ


ОТКРЫЛАСЬ ВОЕННАЯ КАФЕДРА В БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ
12:12 01.02.2017

В Учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» 31 января состоялось открытие военной кафедры (Минск, ул. П.Бровки, 14, учебный корпус № 2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, с целью подготовки военных специалистов для Вооруженных Сил, обладающих профессиональными компетенциями по эксплуатации цифровых средств связи, обеспечения потребности соединений и воинских частей войск связи в людских мобилизационных ресурсах на базе УО «БГАС» открыта военная кафедра.

Военная кафедра с 26 января 2017 года осуществляет подготовку младших командиров по востребованным военно-учетным специальностям: «Начальник аппаратной» (автоматические телефонные станции), «Начальник аппаратной» (аппаратные дальней связи), «Начальник радиорелейной станции (многоканальной), «Начальник радиорелейной станции (малоканальной). Заказ Министерства обороны на подготовку младших командиров на 2017/2018 учебный год составляет 125 человек.

Поступить и обучаться на военной кафедре могут юноши (учащиеся специальностей «Сети телекоммуникаций», «Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения» и студенты специальностей «Инфокоммуникационные системы», «Инфокоммуникационные технологии», «Экономика и управление на предприятии», «Маркетинг», «Почтовая связь»). Срок обучения составляет 1,5 года. Программа подготовки младших командиров рассчитана на 240 учебных часов, распределенных на три семестра (76, 82 и 82 часа).

В первом семестре изучаются дисциплины тактической и общевоенной подготовки, во втором и третьем – подготовка непосредственно по военно-учетным специальностям.

Занятия проводятся в специализированных аудиториях военной кафедры и на базе воинских частей связи. Оборудование каждой аудитории позволяет организовать работу самостоятельного узла связи. Аудитории сопряжены между собой и обеспечивают обмен информацией между абонентами АТС по цифровым средствам радиорелейной и проводной связи.

С 1 сентября 2018 г. на военной кафедре планируется открыть подготовку офицеров запаса по специальности «Применение смешанных подразделений, воинских частей и соединений связи (кроме подразделений и воинских частей связи и радиотехнического обеспечения авиации).
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