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ЭКОНОМИКА РБ


ШТРАФЫ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ РЕКЛАМУ ЛЕКАРСТВ В БЕЛАРУСИ МОГУТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ
11:49 01.02.2017

Обсуждается вопрос об ужесточении административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе в связи со случаями ненадлежащей рекламы лекарственных средств в интернете. Об этом сообщила начальник сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

По ее словам, ненадлежащая реклама лекарственных средств и биологически активных добавок в интернете (а такая реклама должна быть в обязательном порядке согласована с Министерством здравоохранения) попадает под действие статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас штрафы за нарушение законодательства о рекламе следующие: 5-30 базовых величин для физических лиц; 10–40 базовых величин для индивидуальных предпринимателей; 20-50 – для юридических лиц.

Если административная ответственность по этой статье будет ужесточена, рассказала Инна Гаврильчик, предполагаются следующие размеры штрафов: для физических лиц – 10-50 базовых величин; для индивидуальных предпринимателей – 30-100 базовых величин; для юридических лиц – 40-200 базовых величин.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, реклама лекарственных средств и биологически активных добавок регулируется статьями 15 и 151 Закона «О рекламе», и Министерство здравоохранения регулярно отслеживает случаи ненадлежащей рекламы в интернете. В результате в 2016 году был ограничен доступ к двум сайтам, нарушающим запрет на торговлю лекарствами и биологически активными добавками через интернет, а также к двум ресурсам по продаже больничных листов.

За январь 2017 года ограничен доступ к двум сайтам, на которых размещалась реклама товаров, не являющихся лекарственными средствами, содержащая информацию о якобы лечебных свойствах этих товаров.
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