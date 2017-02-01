Временное трудоустройство учащейся молодежи Заводского района в возрасте от 14 до 18 лет по специальности «подсобный рабочий» организуют Дворец детей и молодежи «Золак» и Дворец детей и молодежи «Орион». Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», рассказала начальник отдела идеологической, воспитательной работы, спорта и туризма управления образования, спорта и туризма администрации Заводского района Наталья Гладковская во время прямой линии на базе справочно-информационной службы «Контакт-центр».

«Вторичная занятость школьников будет организована с марта по октябрь 2017 года, - уточнила Н. Гладковская. 0 Ребята окажут помощь в озеленении территории, по уходу за животными в зоопарке, ремонту мебели и прочее. Их рабочее время строго регламентируется. Во время учебы в школе парни и девушки могут работать во второй половине дня. Так, школьникам 14-16 лет разрешено трудиться 2 часа 18 минут, подросткам с 16 лет — 4 часа 36 минут№.

Чтобы устроиться на работу, понадобится предъявить медицинскую справку, заявление одного из родителей, паспорт ученика, а также направление из отдела трудоустройства «Заводской». Обращаться за ним можно уже с конца февраля.

В минувшем году ребята, которые трудились целый месяц, смогли заработать примерно по 2 млн неденоминированных рублей.