|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПРЕДЛАГАЮТ ШКОЛЬНИКАМ ЗАРАБОТАТЬ
11:30 01.02.2017
Временное трудоустройство учащейся молодежи Заводского района в возрасте от 14 до 18 лет по специальности «подсобный рабочий» организуют Дворец детей и молодежи «Золак» и Дворец детей и молодежи «Орион». Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», рассказала начальник отдела идеологической, воспитательной работы, спорта и туризма управления образования, спорта и туризма администрации Заводского района Наталья Гладковская во время прямой линии на базе справочно-информационной службы «Контакт-центр».
«Вторичная занятость школьников будет организована с марта по октябрь 2017 года, - уточнила Н. Гладковская. 0 Ребята окажут помощь в озеленении территории, по уходу за животными в зоопарке, ремонту мебели и прочее. Их рабочее время строго регламентируется. Во время учебы в школе парни и девушки могут работать во второй половине дня. Так, школьникам 14-16 лет разрешено трудиться 2 часа 18 минут, подросткам с 16 лет — 4 часа 36 минут№.
Чтобы устроиться на работу, понадобится предъявить медицинскую справку, заявление одного из родителей, паспорт ученика, а также направление из отдела трудоустройства «Заводской». Обращаться за ним можно уже с конца февраля.
В минувшем году ребята, которые трудились целый месяц, смогли заработать примерно по 2 млн неденоминированных рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
Курсы в банках
на 01.02.2017
Конвертация в банках
на 01.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте