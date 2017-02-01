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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА «ПРОФТУР-2017» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТУРИСТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ БЕЛАРУСИ
10:58 01.02.2017
1 февраля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов (пр-т. Независимости, 25, начало в 12.00) состоится открытие профсоюзной экскурсионно-туристической выставки «Профтур-2017».
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, цель выставки – продемонстрировать туристические ресурсы страны, расширить возможности отдыха и оздоровления членов трудовых коллективов.
На мероприятии будет представлен экскурсионно-туристический потенциал всех регионов Беларуси. А это такие направления, как событийный, промышленный, медицинско-оздоровительный, спортивный, научно-познавательный, агро- и экотуризм.
Посетители смогут узнать всю необходимую информацию о том, как с интересом и пользой провести отпуск или выходные не только в нашей стране, но и за рубежом. Кроме того, прямо на выставке можно будет насладиться красочным кулинарным шоу с последующей дегустацией, посетить «Экономер», опробовать на себе новейшее медицинское оборудование.
В выставке примут участие отечественные и зарубежные профсоюзные туроператоры, в том числе из Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, России, Украины. Мероприятие будет способствовать продвижению и росту узнаваемости Беларуси за рубежом, улучшению ее туристической привлекательности для иностранцев, а также повышению доступности отдыха для граждан нашей страны.
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