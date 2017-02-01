Объем экспорта продукции резидентами СЭЗ «Могилев» за последние 4 года удвоился. Об этом сообщил представитель администрации свободной экономической зоны – подведение итогов деятельности посвящено 15-летию со дня образования СЭЗ.

Как пишут «Могилевские ведомости», сегодня на территории СЭЗ «Могилев» 39 предприятий-резидентов, которые реализуют инвестиционные проекты с общим объемом заявленных инвестиций в 1,1 миллиарда евро. Несмотря на то, что СЭЗ «Могилев» самая молодая в Республике Беларусь, по основным показателям деятельности она занимает лидирующие позиции среди шести свободных экономических зон страны. Она представляет 29% от общего объема привлеченных прямых иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, 20,2% от общего объема поступлений прямых иностранных инвестиций на чистой основе, 23,2% от общего объема экспорта и 25% от общего объема накопленных инвестиций или 464,8 миллионов долларов США.

Мощным импульсом развития, который позволил вырваться в лидеры, стало принятое администрацией СЭЗ «Могилев» в 2010 году стратегическое решение о реализации собственного крупномасштабного проекта на участке №4 СЭЗ «Могилев». В рамках данного проекта за период 2010 – 2016 годы был создан ряд инфраструктурных объектов: трансформаторная подстанция, сети водопроводов, канализации, ливневых коллекторов, энергоснабжения, теплоснабжения, подъездных железнодорожных путей и автодорог, грузовые автостоянки и др. Созданная инженерно-транспортная инфраструктура позволяет инвесторам реализовывать проекты максимально быстро и при этом экономить до 30% затрат на организацию производства.

Благодаря курсу, принятому на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры участков СЭЗ «Могилев», только за 9 месяцев 2016 года для реализации инвестиционных проектов привлечен больший объем инвестиций, чем за первые 9 лет функционирования свободной экономической зоны, а объем экспорта продукции резидентами СЭЗ «Могилев» за последние 4 года удвоился.