ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАН С ПОЛИЧНЫМ НАЧАЛЬНИК МОГИЛЕВСКОГО ОБЛУПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЧС
10:37 01.02.2017

КГБ Беларуси при получении взятки в размере 2000 долларов США задержан с поличным начальник Могилевского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь В.Иваницкий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГБ, должностное лицо за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию – выдачу заключения о соответствии объекта строительства действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности, вымогал и получил взятку от представителя одной из иностранных коммерческих организаций, реализующей в Беларуси крупный инвестиционный проект.

В отношении В. Иваницкого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с конфискацией имущества. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
валюта курс
EUR 2.0881
USD 1.9365
RUB 3.2113
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0881 +0.0178
USD 1.9365 +0.0009
RUB 3.2113 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0850 2.0880
USD 1.9330 1.9380
RUB 3.2050 3.2170
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0800
EUR/RUB 64.7600 65.3700
USD/RUB 60.1000 60.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте