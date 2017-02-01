КГБ Беларуси при получении взятки в размере 2000 долларов США задержан с поличным начальник Могилевского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь В.Иваницкий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГБ, должностное лицо за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию – выдачу заключения о соответствии объекта строительства действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности, вымогал и получил взятку от представителя одной из иностранных коммерческих организаций, реализующей в Беларуси крупный инвестиционный проект.

В отношении В. Иваницкого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с конфискацией имущества. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.