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ЭКОНОМИКА РБ
"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" С ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ПРОЙДЕТ 1 ФЕВРАЛЯ
09:58 01.02.2017
1 февраля состоится "прямая линия" с заместителем начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Николаем Цыбулько.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, позвонить на "прямую линию" можно будет с 12-00 до 13-00 по телефону: 8 (017) 289-15-96.
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