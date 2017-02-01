ЭКОНОМИКА РБ

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" С ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ПРОЙДЕТ 1 ФЕВРАЛЯ

09:58 01.02.2017 1 февраля состоится "прямая линия" с заместителем начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Николаем Цыбулько. Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, позвонить на "прямую линию" можно будет с 12-00 до 13-00 по телефону: 8 (017) 289-15-96.