При проведении специального мероприятия вблизи государственной границы с Россией мобильная группа Оперативной таможни совместно с сотрудниками ОГАИ Лиозненского РОВД остановила пассажирский автобус, следовавший из Смоленска в Витебск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в результате контроля перемещаемых в автобусе товаров в багажных отделениях транспортного средства обнаружены емкости, в которых находилось 385 л. с контрафактным алкоголем без акцизных марок, а также более 40 л алкогольной продукции с акцизными марками России.

Незаконно перемещаемый алкоголь изъят и передан в Лиозненский РОВД. Сотрудниками РОВД начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП Беларуси.