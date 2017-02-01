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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА БОЛЕЕ 420 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
09:47 01.02.2017
При проведении специального мероприятия вблизи государственной границы с Россией мобильная группа Оперативной таможни совместно с сотрудниками ОГАИ Лиозненского РОВД остановила пассажирский автобус, следовавший из Смоленска в Витебск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в результате контроля перемещаемых в автобусе товаров в багажных отделениях транспортного средства обнаружены емкости, в которых находилось 385 л. с контрафактным алкоголем без акцизных марок, а также более 40 л алкогольной продукции с акцизными марками России.
Незаконно перемещаемый алкоголь изъят и передан в Лиозненский РОВД. Сотрудниками РОВД начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП Беларуси.
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