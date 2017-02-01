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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК НА 20 % СНИЗИТ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 1 ФЕВРАЛЯ
09:37 01.02.2017
Минский Комаровский рынок снизит цены на ряд продовольственных товаров 1 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУПР Мингорисполкома, со скидкой 20% можно будет купить овощи и фрукты, птицу и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, свежемороженую рыбу, бакалейные товары, соленья, специи, сухофрукты, орехи и кондитерские изделия.
На обеденное меню в столовой также будет действовать 20% скидка.
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