Минский Комаровский рынок снизит цены на ряд продовольственных товаров 1 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУПР Мингорисполкома, со скидкой 20% можно будет купить овощи и фрукты, птицу и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, свежемороженую рыбу, бакалейные товары, соленья, специи, сухофрукты, орехи и кондитерские изделия.

На обеденное меню в столовой также будет действовать 20% скидка.