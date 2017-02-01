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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ К 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ 70 ВЫСОКОДОХОДНЫХ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ОКОЛО 9 ТЫС. НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
09:23 01.02.2017

Александр Лукашенко указом утвердил Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, целью программы является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов.

В программу включены 75 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

Реализация программы направлена на формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции; обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов национальной экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий; формирование рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности.

Указом предусмотрена возможность ежегодного пополнения программы новыми проектами по согласованию с Главой государства.

В результате выполнения программы к 2020 году планируется создание более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тыс. новых рабочих мест.
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