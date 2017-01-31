Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полоцк-Стекловолокно» состоится 9 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания утверждение устава ОАО «Полоцк-Стекловолокно».