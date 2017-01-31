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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО» СОСТОИТСЯ 9 ФЕВРАЛЯ
16:56 31.01.2017
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полоцк-Стекловолокно» состоится 9 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания утверждение устава ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
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