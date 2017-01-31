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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКС-ДИРЕКТОР БРЕСТВОДСТРОЯ ОБВИНЯЕТСЯ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
16:31 31.01.2017

УСК по Брестской области завершилоо расследование уголовного дела в отношении бывшего директора УП «Брестводстрой», обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, по материалам следствия, 56-летний бывший руководитель унитарного предприятия с марта по декабрь 2015 года неправомерно привлекал работников структурных подразделений и технику для строительства частного дома на земельном участке своих родных. Данный факт был выявлен сотрудниками правоохранительных органов, после чего подтвержден в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности специалистами главного управления ведомственного контроля Брестского облисполкома.

В рамках расследования были установлены более 80 фактов выполнения работ подчиненными сотрудниками без заключения соответствующих договоров и производства оплаты. При этом обвиняемый давал указания как лично, так и через своего заместителя, который осуществлял контроль.

Материальный ущерб предприятию составил свыше 8700 рублей, что является крупным размером. Кроме того, действиями подследственного был причинен существенный вред государственным интересам в виде подрыва авторитета и престижа организации¸ выразившийся в формировании у работников указанного предприятия, более 20 из которых были задействованы в данном строительстве, недоверия к руководству и его дискредитации.

По завершению следствия бывшему директору предъявлено обвинение по ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Свою вину должностное лицо признало в полном объеме и возместило ущерб. Также на его имущество, стоимостью более 160000 рублей, наложен арест.

Особое внимание следователи уделили выяснению причин и условий, которые способствовали совершению противоправной деятельности, по результатам чего внесли представление в вышестоящую организацию.
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