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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ МОГУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ УСЛУГАМИ ПО ЛАНДШАФТНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ - МИХАИЛ РУСЫЙ
16:06 31.01.2017
Лесхозы Беларуси могут получать дополнительный заработок, оказывая услуги по ландшафтному обустройству жилых домов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый 30 января, выступая на заседании итоговой коллегии министерства, на котором были подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2016 году и обсуждались задачи на 2017-й.
"Я изучал сайты лесхозов и увидел, что ни один лесхоз не предлагает провести ландшафтное обустройство жилого дома под ключ. Стоило бы создавать в районах такие подразделения, чтобы лесхозы могли получать дополнительный заработок не только за счет продажи, но и за счет посадки растений", - сказал Михаил Русый.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в АппаратеСовмина, заместитель Ппемьер-министра также предложил создать единую программу обучения для всех учебных заведений, которые занимаются подготовкой и переподготовкой специалистов для отрасли лесного хозяйства.
"Важно, чтобы работать приходили подготовленные люди", - подчеркнул он.
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