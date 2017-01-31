В структурных подразделениях холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» подходит к завершению работа по выпуску промышленной партии из 11 зерноуборочных комбайнов КЗС-1624-1 «ПАЛЕССЕ GS16».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, заказ на изготовление самых высокопроизводительных комбайнов из модельного ряда ПАЛЕССЕ поступил из Татарстана (Россия) во второй половине 2016 года.

Работы велись по согласованным графикам, часто – в присутствии представителя заказчика.

Первая машина из заказанной партии уже отправлена в Татарстан. Вслед за ней в согласованные сроки пойдут остальные.

На полях Татарстана сегодня работает около тысячи комбайнов марки «ПАЛЕССЕ». В 2016 году аграриям этого российского региона было отправлено 116 зерновых и кормоуборочных машин, и большое количество запасных частей.