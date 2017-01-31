Специалисты Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов в 2016 году ежемесячно проводили мониторинги загрузки котлов, работающих на местных видах топлива, на комбинированных котельных (природный газ + МВТ) жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области, под их номинальную загрузку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, результаты мониторинга показали, что в 2016 году в системе ЖКХ Могилевской области эксплуатировалась 81 комбинированная котельная. За истекший период по 29 котельным установлено снижение потребления МВТ и увеличение потребления природного газа. По 21 котельной снижение потребления МВТ объясняется объективными причинами, неисправностью оборудования и проводимыми ремонтными работами на котлах, работающих на МВТ. Восстановительные работы проводились оперативно и после окончания ремонтных работ котлы на МВТ пускались в работу.

В то же время по 8 комбинированным котельным объективных причин по снижению потребления МВТ не установлено. Для обеспечения режима теплоснабжения потребителей тепла, подключенных к этим котельным вместо МВТ использовался природный газ. Недоиспользование МВТ за 2016 год составило 302 т у.т. При этом увеличение потребления природного газа примерно составило 245,5 т у.т. или 213,5 тыс. м3.

Конкретно по каждому необоснованному случаю снижения потребления МВТ и увеличения использования природного газа на комбинированных котельных были подготовлены материалы, которые рассматривались на заседаниях Могилевской областной комиссии по контролю осуществления расчетов за природный газ и энергию. Виновные лица, допустившие и не обеспечившие действенный контроль по увеличению потребления импортируемого природного газа на комбинированных котельных, привлечены к ответственности.