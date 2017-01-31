Чистая прибыль лесной отрасли Беларуси за 2016 год составила Br27 млн, что в 2,6 раза выше уровня 2015 года. Такие данные озвучил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович 30 января на заседании итоговой коллегии министерства, на котором были подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2016 году и обсуждались задачи на 2017-й.

Он назвал несколько причин увеличения.

"Мы закончили год с хорошим экономическим эффектом в первую очередь благодаря механизации процессов. Мы уже механизировали лесохозяйственные процессы на 47%. А на рубках главного пользования уже на 90% работают машины. Здесь есть очень большой резерв в плане экономии финансовых средств. А вторая причина - снижение затрат во всех видах производства, в первую очередь в деревообрабатывающих цехах. Мы внедряем механизацию, ставим новые линии оборудования, и это дает экономию средств и увеличение рентабельности", - пояснил министр.

Михаил Амельянович также обратил внимание на то, что белорусская продукция востребована за рубежом. "Предприятия концерна "Беллесбумпром", которые прошли модернизацию, производят качественную экспортно ориентированную продукцию. Ставка делается на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Конечно, каждая страна заинтересована в том, чтобы перерабатывать свое сырье на внутреннем рынке, поставлять продукцию на экспорт и получать финансовые средства", - сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, за 2016 год поставлено на экспорт лесопродукции и оказано услуг на сумму $140 млн, что составляет 113% к 2015 году. Лесопродукция и услуги экспортировались в 30 стран мира.