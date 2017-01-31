Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков 1 февраля проведет личный прием в министерстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, прием граждан и юридических лиц будет проводиться с 8:00 до 13:00 по адресу Минск, пр-т Независимости, 10, первый этаж – комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского.

Одновременно с 10:00 до 12:00 будет включена «прямая» телефонная линия с министром по телефону +375 (17) 287-88-89.

На личный прием к министру можно записаться предварительно по телефону +375 (17) 287-87-06 или с помощью электронной почты (в электронном письме обязательно необходимо указать: фамилию, имя, отчество заявителя, контактный телефон, адрес проживания и краткое содержание возникшего вопроса).