Прокуратура Гродненской области провела проверку исполнения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и строительства директивы №3 от 14.06.2007 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» в части эффективного и рационального использования местных видов топливно-энергетических ресурсов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, не всеми предприятиями области принимаются надлежащие меры по исполнению требований директивы №3, постановления Совета министров №387 от 18.05.2016 по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду.

Имеют место многочисленные факты отсутствия оборудованных мест хранения заготовленного топлива (дров) в целях защиты от попадания атмосферных осадков.

Так, в ОАО «Гродножилстрой» не оборудованы навесом места хранения щепы и опилок. Топливо в большом количестве хранится на открытой площадке.

Аналогичным образом на открытой площадке на производственной территории ДРСУ-161 КУП «Гроднооблдорстрой» в Щучинском районе хранилось около 110 куб. м дров, предназначенных для распиловки и рубки.

На момент проверки в котельной №3 Сморгони топливная щепа отсутствовала, котел не использовался. Отопление производилось газом при положительной температуре атмосферного воздуха.

На котельной в д. Осиновщизна этого же района второй сезон в качестве топлива используется природный газ, а котел, функционирующий на местных видах топлива, не эксплуатируется, находится в неисправном состоянии и какие-либо меры по его ремонту не принимаются. На объекте имеется достаточный запас дров, часть из которых хранится под открытым небом.

Подобные факты бесхозяйственности и расточительства выявлены на предприятиях Кореличского, Берестовицкого, Свислочского, Островецкого, Вороновского, Волковысского, Ивьевского, Лидского, Зельвенского, Слонимского и Скидельского РУП ЖКХ.

Установлены нарушения порядка закупки местных видов топлива.

На котельной завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» в качестве топлива используются древесная щепа и дрова как собственного производства, так и закупаемые у коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Согласно приказу генерального директора ОАО «Гроднопромстрой» закупки товаров (услуг) стоимостью свыше 1000 базовых величин осуществляются путем оформления конкурентного листа, однако данное условие на предприятии не выполняются.

По результатам проверки прокуратура области внесла заместителю председателя Гродненского облисполкома представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь к дисциплинарной и материальной ответственности лица, их допустившие.