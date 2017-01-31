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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С НАЧАЛЬНИКОМ ГУПР МИНГОРИСПОЛКОМА ПРОЙДЕТ 1 ФЕВРАЛЯ
12:58 31.01.2017
«Прямая телефонная линия» с начальником ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» Сергеем Барисевичем состоится 1 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, задать интересующие вопросы по общему руководству деятельностью ГУПР Мингорисполкома можно будет с 9:00 до 12:00 по телефону 8-017-200-12-57.
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