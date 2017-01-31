ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С НАЧАЛЬНИКОМ ГУПР МИНГОРИСПОЛКОМА ПРОЙДЕТ 1 ФЕВРАЛЯ

12:58 31.01.2017 «Прямая телефонная линия» с начальником ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» Сергеем Барисевичем состоится 1 февраля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, задать интересующие вопросы по общему руководству деятельностью ГУПР Мингорисполкома можно будет с 9:00 до 12:00 по телефону 8-017-200-12-57.