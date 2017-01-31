|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«МИНСК КРИСТАЛЛ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА 2016»
12:51 31.01.2017
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», компания признана победителем в профессиональной номинации «Социально ответственный бренд» в категории «Лучший работодатель» и потребительской в категории «Водка».
Победа в престижной профессиональной номинации присуждается на основании подготовленных конкурсантами бренд-пакетов, которые оцениваются компетентным жюри.
Победители в потребительской номинации определяются на основе ежегодного национального опроса потребителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2017
Курсы в банках
на 31.01.2017
Конвертация в банках
на 31.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте