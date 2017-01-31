Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», компания признана победителем в профессиональной номинации «Социально ответственный бренд» в категории «Лучший работодатель» и потребительской в категории «Водка».

Победа в престижной профессиональной номинации присуждается на основании подготовленных конкурсантами бренд-пакетов, которые оцениваются компетентным жюри.

Победители в потребительской номинации определяются на основе ежегодного национального опроса потребителей.