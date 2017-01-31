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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 50 СУБЪЕКТОВ, ВЫПЛАТИВШИХ ЗАРПЛАТУ В «КОНВЕРТАХ»
12:44 31.01.2017
Налоговые органы Витебской области за 2016 год при проведении контрольных мероприятий выявили 49 субъектов предпринимательской деятельности, выплативших заработную плату без отражения в регистрах бухгалтерского учета (в «конвертах»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в бюджет доначислено более 236,5 тыс. рублей, в том числе 148,4 тыс. рублей подоходного налога.
Кроме того, установлено 27 юридических лиц, которыми заработная плата начислялась, но не выплачивалась.
В отношении 330 руководителей, учредителей, их близких родственников, а также наемных работников организаций, выплачивающих заработную плату без отражения в учете либо в незначительном размере, проведено сопоставление понесенных расходов полученным доходам, в результате у 38 из них установлено превышение расходов над доходами в сумме 150,6 тыс. рублей, предъявлен подоходный налог в сумме 17,3 тыс. рублей.
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