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ЭКОНОМИКА РБ
ЦИКЛ ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СТАРТОВАЛ В НОВОПОЛОЦКЕ
12:08 31.01.2017
В Новополоцке стартовал цикл практических семинаров по развитию предпринимательства, пишет газета «Витебские вести».
На состоявшейся встрече выступили специалисты торгово-промышленной палаты, налоговой инспекции и Витебской областной бизнес-школы, опытом работы поделились руководители успешных проектов.
Сегодня в нефтеграде свою деятельность осуществляют более 1,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и почти 2,5 тысячи ИП. Их доля в наполнении городского бюджета составляет около 16%.
Власти Новополоцка, как отметил председатель горисполкома Дмитрий Демидов, заинтересованы в дальнейшем развитии деловой инициативы и плодотворном взаимодействии с представителями частного сектора экономики, который наиболее быстро реагирует на изменения и способен оказывать существенную поддержку в решении социальных задач. Поэтому проведение таких встреч будет продолжено. Они проходят в формате открытого диалога, что позволяет создать атмосферу доверия, выявить проблемные вопросы и вовремя на них среагировать.
Вместе с горисполкомом организатором цикла мероприятий выступает центр поддержки предпринимательства, к услугам которого за прошлый год прибегло более тысячи новополочан.
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