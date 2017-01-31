В Новополоцке стартовал цикл практических семинаров по развитию предпринимательства, пишет газета «Витебские вести».

На состоявшейся встрече выступили специалисты торгово-промышленной палаты, налоговой инспекции и Витебской областной бизнес-школы, опытом работы поделились руководители успешных проектов.

Сегодня в нефтеграде свою деятельность осуществляют более 1,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и почти 2,5 тысячи ИП. Их доля в наполнении городского бюджета составляет около 16%.

Власти Новополоцка, как отметил председатель горисполкома Дмитрий Демидов, заинтересованы в дальнейшем развитии деловой инициативы и плодотворном взаимодействии с представителями частного сектора экономики, который наиболее быстро реагирует на изменения и способен оказывать существенную поддержку в решении социальных задач. Поэтому проведение таких встреч будет продолжено. Они проходят в формате открытого диалога, что позволяет создать атмосферу доверия, выявить проблемные вопросы и вовремя на них среагировать.

Вместе с горисполкомом организатором цикла мероприятий выступает центр поддержки предпринимательства, к услугам которого за прошлый год прибегло более тысячи новополочан.