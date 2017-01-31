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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ИГОРНОГО БИЗНЕСА ЗА 2016 ГОД ПОСТУПИЛО 3,4 МЛН РУБЛЕЙ
11:56 31.01.2017

В бюджет Брестской области от организаций игорного бизнеса за 2016 год поступило 3,4 млн рублей налога на игорный бизнес и 2,76 млн рублей подоходного налога, взысканного с доходов физических лиц, полученных ими в виде выигрышей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, в налоговых инспекциях Брестской области по состоянию на 1 января зарегистрировано 8 организаций, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, которые осуществляют деятельность в этой сфере деятельности.

На территории Брестской области, кроме 8 организаций игорного бизнеса, зарегистрированных в инспекциях Брестской области, игорный бизнес осуществляют 11 организаций, зарегистрированных в инспекциях Витебской и Гродненской областей, и в Минске.

Так, по состоянию на 1 января на территории Брестской области функционировало 51 игорное заведение: 3 казино, 20 залов игровых автоматов и 28 букмекерских контор.

Организациями игорного бизнеса, осуществляющими деятельность на территории Брестской области по состоянию на 1 января было зарегистрировано 740 объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, в том числе: игровых столов – 8, игровых автоматов – 703, касс букмекерских контор – 29.

С 1 января 2017 года в Налоговый кодекс Беларуси внесены изменения в части увеличения ставок налога на игорный бизнес.

Так, с 1 января 2017 года ставка налога на игровой стол увеличилась на 799,08 рублей и составляет 7140,95 рублей, ставка налога на кассу букмекерской конторы увеличилась на 849,93 рубля и составляет 1500 рублей, ставка на кассу тотализатора увеличилась на 949,87 рублей и составляет 2250 рублей.
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