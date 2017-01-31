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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА СЕЛЬХОЗПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ БОБРУЙСКА ПОХИТИЛА ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
11:48 31.01.2017
Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявил факты хищения денежных средств на одном из сельхозперерабатывающих предприятий Бобруйска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, так, в ходе проведенной проверки работниками финансовой милиции было установлено, что 31-летняя заместитель главного бухгалтера ОАО, злоупотребляя своим служебным положением, совершила хищение денежных средств в сумме 2,7 тыс. рублей. В целях сокрытия недостачи, она внесла недостоверные сведения в бухгалтерский учет общества, показав, что сдала данные денежные средства в банк, а фактически завладела ими и распорядилась по своему усмотрению.
В отношении должностного лица предприятия Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси.
В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на денежные средства подозреваемой.
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