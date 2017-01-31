В Минске с целью улучшения транспортного обслуживания открываются новые пригородные маршруты №371, №497, 1№545-ТК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с 1 февраля по будним дням в порядке эксперимента сроком на один месяц маршрут №497 «Самохваловичи – Атолино» в обычном сообщении, отправлением из Самохвалович в 7:35, 17:10; из Атолино в 7:50, 17:25.

С 10 февраля по всем дням недели маршрут №1545-ТК «ст.м. Петровщина – Щомыслица – Атолино» в экспрессном сообщении со следованием через ст.м. Малиновка, Щомыслицу, Скориничи, Прилуки.

Отправления со ст.м. Петровщина:

по будним дням: 7.24; 8.27,56; 9.25; 10.26,56; 11.48; 12.48; 13.28; 14.08,48; 15.17; 16.17,47; 17.24,55; 18.35; 19.05,49; 20.25,50; 21.25;

по выходным дням: 8.15; 8.54 вс; 9.15,50; 10.20; 11.00,40; 12.20,50; 13.33 вс; 14.00,30; 15.05,40; 16.10,50; 17.23,53; 18.23,58; 19.30; 20.05,35; 21.10.

Отправления из Атолино:

по будним дням: 6.54; 7.21,56; 8.56; 9.28,54; 11.18,48; 12.18; 13.18; 14.02,41; 15.20,46; 16.53; 17.22; 18.01,31; 19.20,50; 20.17,55;

по выходным дням: 7.45; 8.25,45; 9.23 вс; 9.45; 10.20; 11.07,46; 12.18; 13.03,20; 14.02 вс; 14.35; 15.08,38; 16.20,53; 17.23,53; 18.28; 19.00,35; 20.03,35.

С 10 февраля по будним и субботним дням маршрут №371 «ст.м. Петровщина – Щомыслица – Сеница» в обычном сообщении со следованием через ст.м. Малиновка, Щомыслицу, пос. Юбилейный.

Отправления со ст.м. Петровщина:

по будним дням: 7.54; 10.00; 12.23; 15.53;

по субботам: 8.58; 13.35.

Отправления от о.п. «ж/д ст. Помыслище» в направлении Сеницы:

по будним дням: 8.09; 10.14; 12.37; 16.07;

по субботам: 9.12; 13.49.

Отправления из Сеницы:

по будним дням: 8.20; 10.24; 12.47; 16.17;

по субботам: 9.22; 13.59.