Сотрудники Витебской таможни пресекли попытку перемещения крупной партии спортивного питания без осуществления таможенного декларирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, транспортное средство, в котором перемещался товар, следовало из Латвии на территорию ЕАЭС. При проведении таможенного контроля в отношении автомобиля выявлено, что фактическое количество товара в грузовом отсеке автомобиля превышает заявленное на 196 коробок. В товаросопроводительных документах не было заявлено почти 2 тысячи банок белковых растительных концентратов и предтренировочных комплексных добавок производства США.

Не указав в документах часть товара, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах более 7,8 тыс. рублей.

Незадекларированная часть спортивного питания стоимостью свыше 183 тыс. рублей изъята. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.