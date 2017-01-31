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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМВОЕНПРОМА ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ ПОКАЗАТЬ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В ЖЕЛЕЗЕ» НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2017
10:52 31.01.2017

В этом году необходимо на высоком организационном уровне провести 8-ю Международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2017, показав достигнутые результаты инновационной деятельности, взаимодействия науки с оборонно-промышленной отраслью экономики, международного научно-технического сотрудничества, подтвердив имидж Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального капитала. Такую задачу на заседании коллегии по итогам деятельности Госкомвоенпрома в 2016 году глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев поставил руководителям организаций 27 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, одно из направлений, которое будет достаточно широко представлено «в железе» на выставке организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, и оборонного сектора экономики – это семейство бронированных боевых машин (ББМ).

Сегодня Госкомвоенпром реализует мероприятия одного из важнейших комплексных системных проектов по созданию и серийному производству семейства ББМ с использованием шасси повышенной проходимости в соответствии с требованиями, выработанными военным ведомством к их облику.

На выставке MILEX-2017 ОАО «Минский завод колесных тягачей» и ОАО «140 ремонтный завод» проведут для широкой общественности официальную презентацию колесных легкобронированных автомобилей различных модификаций – бронированного транспортного средства «Кайман» и легкобронированного автомобиля МЗКТ‑490100.

Председатель Госкомвоенпрома Сергей Гурулев рассказал, что в Беларуси разработали и уже приступают к серийному производству легкобронированных машин различного предназначения и класса: радиолокационных, разведывательных, огневых, санитарных.

Так, например, на ОАО «140 ремонтный завод» разработали и изготовили в инициативном порядке к международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017» пять различных модификаций. На базовое шасси бронированного транспортного средства «Кайман» будут установлены различные виды вооружений – два вида пулемета, гранатомет, спутниковая связь и дистанционно управляемый модуль.
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