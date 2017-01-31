В консолидированный бюджет Могилева за 2016 года поступило 574,9 млн рублей налогов и неналоговых платежей, или 50,8% поступлений в бюджет области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, к уровню 2015 года доходы бюджета увеличились на 24,8%, или на 114,2 млн рублей в фактическом исчислении.

Крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», РУП «Могилевоблгаз», ОАО «Могилевхимволокно», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевоблпищепром».