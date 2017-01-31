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ЭКОНОМИКА РБ
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ СТОЛИЦЫ НАЧНЕТ ПОДГОТОВКУ БЕЗРАБОТНЫХ ПО 3 НОВЫМ ПРОФЕССИЯМ
09:46 31.01.2017
Городская служба занятости впервые начнет подготовку кровельщиков, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, а также дежурных аттракционов и игрового оборудования, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщила начальник отдела организации обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Тарасюк, в настоящее время идет формирование групп.
«В 2017 г. формируем группы из числа безработных по 33 специальностям, профессиям, в том числе плотника-бетонщика, кондитера, секретаря, плотника-бетонщика, парикмахера, электрогазосварщика, мастера по маникюру, - отметила О. Тарасюк. - Также запускаем новый обучающий курс — «Рекламная графика». Срок обучения от 1,5 до 10,5 месяца, во время обучения выплачивается стипендия. Для тех, кто зарегистрирован безработным в установленном законодательством порядке, обучение бесплатное».
По словам собеседницы, в 2016-м службой занятости города было организовано обучение по 27 профессиям и специальностям. Всего был зачислен на обучение 1 441 человек. Эффективность трудоустройства после обучения составила 79,4 %.
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