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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБСУЖДАЮТ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ
09:32 31.01.2017

В На базе Гродненского государственного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру 30-31 января проходит заседание Совета директоров организаций по государственной регистрации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, программой совещания предусмотрено обсуждение вопросов, касающихся изменения законодательства по технической инвентаризации, а также вопросов совершенствования программного комплекса по ведению реестра характеристик недвижимого имущества и автоматизации работ по технической инвентаризации недвижимого имущества.

Так, в Инструкцию об основаниях назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий, утвержденную постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 марта 2015 года № 11, планируется внести изменения, в том числе в отношении составления абрисов, выдачи информации из реестра характеристик недвижимого имущества, составления ситуационных планов и др. Топографическая основа в обязательном порядке будет отображаться только на ситуационных планах линейных сооружений. Выдать из реестра характеристик планируется не только копии итоговых технических документов, но и других документов, составленных по результатам проведения технической инвентаризации, например, копии поэтажных планов, ситуационных планов и т.п.

Участники заседания ознакомятся также с организацией работы Кореличского бюро Новогрудского филиала РУП «Гродненское государственное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», материально-технической базой предприятия.

В совещании участвуют заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Вячеслав Абрамов и генеральный директор ГУП «Национальное кадастровое агентство» Андрей Филипенко.
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