В Доме правительства 30 января состоялась рабочая встреча под председательством премьер-министра Андрея Кобякова с участием руководителей Национального банка, Минфина, Минэкономики, Госкомимущества.

Как сообщили ЭОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и утверждения совместным постановлением Совета министров и Национального банка стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, а также вопросы совершенствования государственного регулирования финансового рынка.

Разработанная стратегия развития финансового рынка до 2020 года нацелена на обеспечение качественной трансформации финансового рынка республики, повышение степени его структурной сбалансированности и стабильности, более эффективное удовлетворение потребностей в финансовых услугах.