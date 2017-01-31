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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО И НАЦБАНК ПОДГОТОВЯТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ ДО 2020 ГОДА
09:20 31.01.2017
В Доме правительства 30 января состоялась рабочая встреча под председательством премьер-министра Андрея Кобякова с участием руководителей Национального банка, Минфина, Минэкономики, Госкомимущества.
Как сообщили ЭОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и утверждения совместным постановлением Совета министров и Национального банка стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, а также вопросы совершенствования государственного регулирования финансового рынка.
Разработанная стратегия развития финансового рынка до 2020 года нацелена на обеспечение качественной трансформации финансового рынка республики, повышение степени его структурной сбалансированности и стабильности, более эффективное удовлетворение потребностей в финансовых услугах.
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