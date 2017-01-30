Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» разработал новые полимерные композиционные трудновоспламеняемые материалы материалов марок «Гроднамид ПА6-ТГ-HF» и «Гроднамид ПА6-ТГ-HF» белый №501.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, использование при производстве высокотекучего полиамида 6 позволяет улучшить литьевые характеристики материалов и заполнение формующей полости пресс-формы без снижения физико-механических показателей и повысить производительность литьевых машин. Текучесть материалов в 1,5-1,7 раза выше в сравнении с серийно производным материалом «Гроднамид ПА6-ТГ». По результатам переработки опытных партий подтверждено улучшение литьевых характеристик материалов, позволившее: снизить на 10 - 15 °C температуры переработки; исключить использование пластифицирующих добавок (стеаратов кальция и цинка); сократить время цикла литья и повысить производительность оборудования.

Для окрашивания материала «Гроднамид ПА6-ТГ-HF» белый №501 применяется высококачественный диоксид титана с высокой степенью белизны и другие аддитивы, что обеспечивает возможность получения изделия с хорошим декоративным внешним видом и блеском, и позволяет превзойти качество изделий, изготовленных из АБС-пластика.

По результатам испытаний изделий, проведенных по ГОСТ IEC 60884-1-2013 и ГОСТ 27484-87, подтверждено соответствие требованиям, предъявляемым к материалам, использующимся в производстве электротехнических изделии.