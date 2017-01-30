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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» МИНЮСТА ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ЗАКОНА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СОСТОИТСЯ 31 ЯНВАРЯ
13:55 30.01.2017
Заместитель начальника главного управления принудительного исполнения – начальника управления организации и контроля Министерства юстиции Светлана Снитко 31 января проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Проведение оценки имущества в рамках Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» можно будет с 11:00 до 12:00 по тел. (8-017) 210-59-30.
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