ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» МИНЮСТА ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ЗАКОНА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СОСТОИТСЯ 31 ЯНВАРЯ

13:55 30.01.2017 Заместитель начальника главного управления принудительного исполнения – начальника управления организации и контроля Министерства юстиции Светлана Снитко 31 января проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Проведение оценки имущества в рамках Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» можно будет с 11:00 до 12:00 по тел. (8-017) 210-59-30.