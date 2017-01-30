РУП "Витебскэнерго" ищет инвестора для строительства Бешенковичской ГЭС.

Как пишет газета "Витебские вести", на очереди строительство третьей по счету гидроэлектростанции на Западной Двине. Ее проектная мощность – 33 МВт. Строительство Полоцкой ГЭС близится к завершению, на очереди Бешенковичская

В целях повышения энергетической безопасности Беларуси за счет вовлечения в топливно-энергетический баланс местных и возобновляемых источников энергии, в соответствии с «Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь до 2020 года» на Витебщине планируется создание каскада из четырех гидроэлектростанций. Это Полоцкая, Витебская, Бешенковичская и Верхнедвинская, которые будут использовать потенциал водных ресурсов самой большой в области реки – Западной Двины. Их суммарная установленная мощность составит 125-130 МВт.

На данный момент в завершающей стадии находится строительство двух из них: Витебской и Полоцкой. Их установленная мощность – 21,75 и 40 МВт соответственно. Реализация данных инвестиционных проектов позволит замещать объем природного газа в эквиваленте 74 тыс. т условного топлива в год за счет использования энергии реки.

Следующая на очереди – Бешенковичская ГЭС. Она должна разместится на территории Бешенковичского района между Витебской и Полоцкой гидроэлектростанциями. Для обеспечения пропускной способности Западной Двины здесь предусмотрено строительство в створе ГЭС судоходного шлюза. Мощность станции составит 33 МВт. Проектная выработка электроэнергии для среднего по водности года – 130 млн. кВт ч. Водноэнергетический расчет и расчет по подбору гидроэнергетического оборудования Бешенковичской ГЭС показали, что в качестве основного оборудования предпочтительно применение турбин с горизонтальной осью. Возможно использование различного количества гидроагрегатов – от 3 до 6 штук. Максимальный расход воды через ГЭС составит 465 куб.м/с. Площадь водохранилища – более 1800 га. Максимальный перепад уровней между верхним и нижним бьефами – 9 м.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 186 млн долларов. В данный момент РУП «Витебскэнерго» ведет работу по поиску инвесторов, готовых принять участие в реализации данного перспективного проекта. Всю необходимую информацию можно найти на сайте www.vitebsk.energo.by.