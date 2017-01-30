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ЭКОНОМИКА РБ


КАЖДОМУ ВТОРОМУ ИЩУЩЕМУ РАБОТУ ПРИХОДИЛОСЬ ЗАНИМАТЬ ДЕНЬГИ – ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТА.TUT.BY
13:18 30.01.2017

Каждому второму ищущему работу приходилось занимать деньги: 32,8% одолжили их у родственников, 12,5% заняли у знакомых и друзей, а 3,4% пришлось брать кредит в банке. Это показал проведенный исследовательским центром РАБОТА.TUT.BY опрос, охвативший 1062 человека.

Так, заметные финансовые трудности во время поиска работы испытывают 72% участников опроса. Из них 30,8% респондентов испытывают серьезные денежные проблемы, а 41,2% опрошенных пока справляются с материальными сложностями. За время поиска работы не ощутили финансовых трудностей 15,1% участников исследования.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY также узнал, сколько по мнению респондентов, они могут позволить себе искать работу, не испытывая финансовых проблем. Около 30% участников исследования смогут продержаться до 2 месяцев, 20,2% - до 1 месяца, 15,7% - до 4 месяцев. Год искать работу и не испытывать материальных сложностей под силу лишь 6,9% опрошенных.

Почти половина респондентов призналась, что была вынуждена серьезно сократить свои расходы. Помимо финансовых сложностей, при поиске работы многие участники опроса испытывали и психологические проблемы. В этом признались 93,9% опрошенных. Из них 39,7% ощущали серьезный психологический дискомфорт. Лишь 6,1% респондентов чувствовали себя достаточно комфортно во время поиска работы.

Выяснилось, что без работы не хочет оставаться подавляющее большинство респондентов (85,1%), однако мотивы у всех разные. Если для 14,7% работа — это способ занять себя, то для 51,2% — это необходимость и источник средств к существованию. При этом 19,2% опрошенных работа позволяет получать удовольствие от жизни. В то же время 5,7% респондентов считают, что трудовая деятельность мешает комфортной жизни.
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