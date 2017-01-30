Правительство на 40% повысило тарифные оклады врачам-интернам, провизорам-интернам, работающим в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Об этом говорится в постановлении Совета министров №78 от 27 января 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству здравоохранения, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям организаций, указанных в постановлении, поручено обеспечить перерасчет заработной платы врачей-интернов, провизоров-интернов в соответствии с установленным настоящим постановлением повышением тарифных окладов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.