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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫШЕНЫ ТАРИФНЫЕ ОКЛАДЫ ИНТЕРНОВ НА 40%
12:49 30.01.2017
Правительство на 40% повысило тарифные оклады врачам-интернам, провизорам-интернам, работающим в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Об этом говорится в постановлении Совета министров №78 от 27 января 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству здравоохранения, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям организаций, указанных в постановлении, поручено обеспечить перерасчет заработной платы врачей-интернов, провизоров-интернов в соответствии с установленным настоящим постановлением повышением тарифных окладов.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
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