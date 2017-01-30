Белорусская железная дорога в 2017 году направит на инвестиционную деятельность более 400 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, планируется завершить работы по электрификации железнодорожного участка Молодечно-Гудогай-госграница, оборудованию микропроцессорной централизацией Жлобинского узла и приступить к оборудованию Гомельского. Приобрести 16 единиц грузовых односекционных электровозов серии БКГ2.

В 2016 году инвестиции составили 211 млн рублей. Белорусской железной дорогой были приобретены два электровоза серии БКГ2, один семивагонный электропоезд ЭПм, четыре дизель поезда ДП3, 161 единица грузовых вагонов. Продолжена работа по электрификации направления Минск—Молодечно—Гудогай—госграница протяженностью 84 км. Открыто регулярное движение поездов на электротяге между Минском и Гомелем.

В 2016 году всего было перевезено 81,8 млн пассажиров, или 93,9% к 2015 году. Объем перевозок грузов составил 126,8 млн тонн или 96,4% к 2015 году.

В 2016 году продолжена работа по формированию маркетинговой вертикали в сфере грузовых перевозок, на всех отделениях дороги созданы маркетинговые подразделения — секторы логистики.

Среди приоритетных направлений деятельности остается совершенствование системы тарифообразования на железнодорожном транспорте.

Что касается пассажирских перевозок, наиболее эффективными для дороги остаются международные перевозки пассажиров. Необходимо сохранить тенденции роста международных перевозок, а также системно развивать востребованные населением перевозки поездами межрегиональных и региональных линий бизнес-класса с повышенным комфортом проезда и сокращением времени в пути.

В 2016 году одним из важнейших показателей эффективности работы дороги являлся экспорт услуг. Его выполнение составило 91,8% к 2015 году при задании — 105%. Благодаря реализации ряда мероприятий, дороге удалось обеспечить устойчивую положительную динамику экспорта услуг.

Развитие международных перевозок грузов и пассажиров Белорусская железная дорога осуществляла во взаимодействии с железнодорожными компаниями иностранных государств. Активно участвовала в деятельности международных транспортных организаций. Особое внимание было уделено сотрудничеству с китайскими компаниями. Проводилась активная работа по развитию контейнерных перевозок в сообщении Китай—Европа—Китай.

Приоритетным оставалось взаимодействие с железными дорогами России, Литвы, Латвии, Казахстана, Украины, Польши и Германии по вопросам организации продвижения вагонопотоков, создания конкурентных условий привлечения грузов и реализации технических проектов.

В 2017 году стоит задача по дальнейшему развитию сотрудничества с железными дорогами стран Европейского союза, взаимодействию с азиатскими железнодорожными компаниями и реализации инициатив «Экономического пояса Шелкового пути».

На улучшение условий и охраны труда в 2016 году было направлено более 8 млн рублей. Проводилась системная работа, направленная на снижение непроизводственного травматизма. В результате в 2016 году количество несчастных случаев непроизводственного травматизма уменьшилось на 8% по сравнению с 2015 годом. Основной причиной несчастных случаев является игнорирование гражданами мер безопасности при нахождении на железнодорожных путях.