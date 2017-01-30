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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ БОЛЕЕ 18 ТОНН СЛИВОЧНОГО МАСЛА
12:33 30.01.2017
Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресечена попытка уклонения от уплаты таможенных платежей при перемещении через границу Евразийского экономического союза партии сливочного масла.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, товар следовал из Чехии через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина». Водитель предоставил к оформлению документы на партию масла, в которых была указана стоимость товара – 50 тыс. долларов США.
Однако после изучения документов на данный товар, предоставленных таможенным органом Чехии, установлено, что его реальная стоимость – 85 тыс. долларов США. Таким образом, недобор таможенных платежей составил бы более 18 тыс. белорусских рублей.
В соответствии с законодательством 18 тонн сливочного масла изъято. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
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