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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2 ДНЯ РЫБНОЙ ЯРМАРКИ В МИНСКЕ РЕАЛИЗОВАНО 4 ТОННЫ РЫБЫ И 0,4 ТОННЫ ПЕРЕРАБОТКИ НА 16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
11:55 30.01.2017
В Минске 28 и 29 января возле кинотеатра «Салют» состоялась специализированная рыбная ярмарка «Рыба Беларуси!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», было реализовано 4 тонны рыбы и 400 кг переработки на сумму 16 тыс. рублей.
Рыбхозы Беларуси по ценам производителя представили широкий ассортимент свежей прудовой и озерно-речной рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, рыба семейства осетровых) и продукции переработки (мороженые полуфабрикаты, копчено-вяленая рыбная продукция).
Следующая специализированная ярмарка пройдет 4 и 5 февраля 2017 года с 10:00 до 17:00 на площадке Минского ледового дворца спорта (ул. Притыцкого, 27).
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