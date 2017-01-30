Организации Государственного военно-промышленного комитета в 2016 году увеличили в 2 раза объем запланированной чистой прибыли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, по итогам 2016 года обеспечена положительная динамика – рост объемов промышленного производства в 1,5 раза и инвестиций – в 1,9 раза, высокий уровень рентабельности продаж.

Главные приоритеты в 2017 году – это увеличение и диверсификация экспортных поставок, обеспечение прибыльной работы организаций, снижение себестоимости продукции, сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности, снижение уровня сверхнормативных запасов готовой продукции, обеспечение роста заработной платы до приемлемого уровня при опережающем росте производительности труда.

Работа в области военно-технического сотрудничества в 2016 году была направлена на создание и поддержание благоприятных условий для закрепления и наращивания присутствия отечественных организаций на внешних рынках. Использовались все доступные механизмы взаимодействия с иностранными государствами: от проведения переговоров и заседаний комиссий по военно-техническому сотрудничеству до организации под эгидой Госкомвоенпрома объединенных экспозиций на площадках крупных международных выставок.

Коллективные экспозиции под эгидой Госкомвоенпрома были представлены на восьми крупных международных оборонных выставках. На 2017 год поставлена задача – на высоком организационном уровне провести 8-ю Международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2017, показав достигнутые результаты инновационной деятельности, взаимодействия науки с оборонно-промышленной отраслью экономики, международного научно-технического сотрудничества, подтвердив имидж Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального капитала.