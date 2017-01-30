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ЭКОНОМИКА РБ


СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ БЕЛАРУСИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМ ВЗЫСКАНИЙ
11:34 30.01.2017

Судебные исполнители за прошедший год в два раза увеличили объем взысканий. Об этом рассказал главный судебный исполнитель республики Дмитрий Коваленко перед заседанием коллегии Министерства юстиции по итогам деятельности органов принудительного исполнения в 2016 году и задачам на 2017 год.

По его словам, за прошедший год по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебные исполнители взыскали 1,6 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2015 году. Взыскание по исполнительным документам в доход государства увеличилось в 2,2 раза и составило 160,5 млн рублей.

Органы принудительного исполнения в 2016 году сделали все возможное, чтобы в полной мере и своевременно взыскать долги, несмотря на постоянно возрастающую нагрузку на судебных исполнителей, сообщил Дмитрий Коваленко. Исходя из количества исполнительных документов, поступающих в органы принудительного исполнения, нагрузка на судебных исполнителей на районном уровне выросла на 2,1%, на областном уровне – на 21%. За прошлый год в отделах принудительного исполнения республики возбуждено более 2,7 млн исполнительных производств, что на 3% больше, чем в 2015 году (2,5 млн).

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в мае 2017 года вступят в силу законы «О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве», которые станут фундаментом в деятельности органов принудительного исполнения, устанавливающим концептуальные основы для ведения исполнительного производства по всем категориям исполнительных документов.

«Это позволит как судебным исполнителям, так и сторонам исполнительного производства работать в рамках одного правового поля», – подчеркнул главный судебный исполнитель.

Работа, начатая с принятием этих законов, продолжится с подготовкой подзаконных актов – проектов постановлений правительства, ведомственных нормативных правовых актов, работа над которыми проходит в настоящее время.
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